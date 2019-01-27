شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله والقدس

المصدر: رام الله، القدس المحتلة - وكالات

استشهد فلسطيني وأصيب ستة آخرون بجروح، أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال، داخل مدينة القدس.

وذكرت مصادر مصادر فلسطينية أنّ مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين من جهة، وجيش الاحتلال ومستوطنين من جهة أخرى، في قرية المغير شمال شرق رام الله عقب دخول مستوطنين للقرية. ووفق المصادر، فإنّ فلسطينياً استشهد وأصيب ستة آخرون وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، خلال المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

من جهته، قال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليّا، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، وأطلقوا الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب الشبان الذين حاولوا التصدي لهم. وأضاف أبو عليّا أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت لاحقاً القرية، وساندت المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع صوب الشبان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد حمدي طالب سعادة نعسان 38 عاماً، بعد وصوله بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الظهر، واستقرت أعلى بطنه.

وأضافت أنّ ست إصابات بالرصاص الحي وصلت لمجمع فلسطين الطبي برام الله، منها إصابة خطيرة، وإصابة بالرصاص الحي في الفم، وصلت إلى المستشفى الاستشاري، وحالتها مستقرة.

كما استشهد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال، فجر أمس، بعد إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل مدينة القدس. إلى ذلك، هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضٍ محتلة شرق الخليل.