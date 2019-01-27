الثلوج تواصل عزل مناطق في تونس

المصدر: تونس- البيان

تواصل أمس تساقط الثلوج على عدد من مناطق تونس والتي أدت إلى شل حركة السير وخاصة الغربية منها، بينما عثرت وحدات الحماية المدنية بولاية جندوبة (شمال غرب) معلى جثة المرأة المفقودة، التي جرفتها المياه ليلة أول من أمس على بعد 250 متراً من مكان انجراف السيارة التي كانت تقلها، بعد أن سبق الإعلان عن انتشال جثة كهل آخر جرفته السيول.

وتعرضت مدينة مكثر من ولاية سليانة ( شمال غرب) إلى عزلة تامة منذ مساء أول من أمس، حيث وصل سمك الثلوج المتراكمة متراً، ما تسبب في قطع الطرق قطع الكهرباء، بينما أكد والي جندوبة محمد صدقي بوعون أن الثلوج شملت مختلف مناطق الولاية وتجاوزت في عين دراهم الـ40 سنتيمتراً،

وفي تالة من ولاية القصرين (وسط غرب) وُصفت الوضعية بالصعبة جداً نتيجة تهاطل كميات كبيرة من الثلوج وغلق كل الطرقات وانقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، في حين دعا معتمد تالة جوهر الشعباني إلى تعزيز الجهة بالمعدات اللازمة لفك عزلة المواطنين.

وتسببت الرياح القوية في تجميع الثلوج على الطرقات الرابطة بين تالة وبقية المناطق، ما شكّل جبلاً من الثلوج التي قطعت الطرقات المؤدية من وإلى تالة، وستتوجه تعزيزات من مدينة القصرين لفتح الطرقات. إلى ذلك، قامت وحدات النجدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية بتدخلات لنجدة التونسيين ، وتقديم المساعدة على إثر التقلبات المناخيّة التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي، والتي تميزت بانخفاض في درجات الحرارة وتساقط كميات هامة من الأمطار والثلوج خاصة بولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين وبنزرت.

وجاء في بيان صدر أمس، عن وزارة الداخلية أنه تم القيام بـ 23 عملية ضخ مياه وإزاحة 261 وسيلة نقل حاصرتها الثلوج من الطريق العام ومساعدتها على استئناف طريقها وإجلاء 109 تونسيين حاصرتهم الثلوج داخل سياراتهم وإيوائهم بدور الشباب والمدارس الثانوية.