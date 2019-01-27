خطة أمنية جديدة في ديالى

المصدر: بغداد- عراق أحمد

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن بدء تطبيق خطة لحسم ملف أمن مناطق الوقف شمال شرقي المحافظة، وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس البلدي لناحية أبي صيدا عواد الربيعي، في تصريح صحفي، إن «القوات الأمنية بدأت بتطبيق خطة محكمة لتجريف أشجار معينة وشق ما أسماه بـ(الطرق الأمنية)، داخل بساتين الوقف، وخصوصاً تلك المحيطة بمناطق المخيسة وأبو كرمة بأطراف الناحية شمال شرقي ديالى».

وأضاف: إن «الخطة تم تطبيقها وشق تلك الطرق من أجل ضمان إمكانية دخول القوات الأمنية إلى عمق بساتين الوقف الكثيفة وإجراء عمليات تفتيش داخلها لتأمينها وإنهاء نشاط خلايا داعش فيها، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة».

وأكد أن «الطرق الأمنية، خطة كانت موجودة قبل 2003، ومثبتة لدى دوائر الزراعة بشكل رسمي، ويتم إحياؤها وتأهيلها الآن بعد إغلاقها وزراعتها ودمجها مع البساتين خلال السنوات الأخيرة».