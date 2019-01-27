المصدر: الجزائر - وكالات

تمكنت مفرزة مغاوير البحرية بالواجهة البحرية الشرقية، بسكيكدة شرق الجزائر من العثور على كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ ثلاثة قناطير و712 غراماً، معبأة داخل 11 حقيبة ظهر، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الجزائرية أمس.

ونشرت الوزارة بياناً عبر موقعها، شمل صوراً تظهر الكمية الضخمة من الكوكايين

وأضافت الوزارة، إنه: «تأتي هذه العملية النوعية، بعد العملية السابقة التي نفذها حراس السواحل بالواجهة البحرية الغربية بوهران في مايو الماضي التي سمحت بضبط أكثر من سبعة قناطير من الكوكايين، لتؤكد مرة أخرى اليقظة العالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وحرصهم على إحباط كل محاولات إغراق البلاد بهذه السموم».