معلمات صنعاء يتظاهرن طلباً للرواتب

المصدر: صنعاء - وكالات

تظاهرت العشرات من المعلمات، في العاصمة صنعاء، أمس، للمطالبة برواتبهن المقطوعة من قبل الحوثيين، منذ نحو عامين ونصف. ونقلت مواقع محلية عن شهود عيان أن «المعلمات في مدرسة عائشة للبنات بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، تظاهرن، للمطالبة برواتبهن، رغم التهديدات المتواصلة من قبل الحوثيين، بمنعهن من الإضراب وإلزامهن بالتدريس، مع استمرار انقطاع المرتبات».

يذكر أن المعلمين والمعلمات في صنعاء يواصلون الإضراب عن التدريس، للأسبوع الثاني على التوالي؛ للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة من قبل الحوثيين منذ أكثر من عامين ونصف على التوالي. وعرقلت ميليشيا الحوثي صرف الحافز الشهري، والذي كانت قد أعلنت عنه «يونيسيف»، بتمويل من الإمارات والسعودية وكان مقرراً 50 دولاراً لكل معلم شهرياً، في مختلف المحافظات بناء على كشوف 2014.