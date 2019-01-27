745 خرقاً حوثياً لهدنة الحديدة

المصدر: عدن - سبأنت

ارتكبت مليشيا الحوثي الإيرانية، 745 خرقاً منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، حتى 25 يناير الجاري.

وأفادت تقارير فرق الرصد التابعة للحكومة اليمنية، بأن خروقات مليشيا الحوثي، أدت إلى استشهاد 51 مواطناً يمنياً، وإصابة 370 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة، وذلك وفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها. وأكد المصدر أن المليشيا استهدفت في وقت سابق، البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، والمسؤولة عن إعادة الانتشار.

وأكد أن المليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية، عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسة، بغية إفشال اتفاق استوكهولم. ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية، للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات.