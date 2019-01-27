قبائل حجة تتكاتف ضد الحوثي والتحالف يدعم جواً

المصدر: Ⅶ عدن- البيان، وكالات

شكلت معظم قبائل محافظة حجة شمال غربي اليمن طوقاً دفاعياً منيعاً للمديرية والمناطق المجاورة في مواجهة ميليشيا الحوثي، وانضمت قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس للمقاومة القبلية في مديرية كُشَر مع استمرار المواجهات بين عناصر الميليشيا وقبائل حجور في المحافظة، فيما يقدم التحالف العربي دعماً جوياً لتلك القبائل. وأفادت مصادر قبلية أن عدداً من شيوخ القبائل يقودون مجاميع كبيرة من مساعي القبائل، الذين خرجوا لمقاتلة ميليشيا الحوثي ومساندة قبائل حجور، التي تخوض مواجهات ضد الميليشيا في منطقة معبسية، بعد أن حاولت الميليشيا اقتحام المنطقة والتمركز في عدد من المرتفعات.

كما انضمت قبائل بني ريبان المجاورة لمنطقة العبيسة في حجور، وأعلنت مشاركتها في الحرب والوقوف إلى جانب قبائل حجور في مواجهة ميليشيا ‎الحوثي، وقطعت خط إمداد الميليشيا، وأجبرت عناصرها على التراجع باتجاه محافظة ‎عمران. وبالتزامن استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيا في محيط مناطق قبائل حجور.

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وفي السياق تمكن الجيش الوطني، أمس من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.