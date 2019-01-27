الإمارات تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ اتفاق الحديدة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعت دولة الإمارات دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من أجل إنقاذ اتفاق ستوكهولم والعملية السلمية في اليمن من الانهيار.

وشدد سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» محمد عيسى بوشهاب السويدي، على ضرورة بذل جهود حقيقية وصلبة لدعم اتفاق السلام في اليمن وتجنيبه الانهيار.

وقال سفير الدولة في مقال رئيس نشره موقع «يوروأكتيف»، الذي يتابع أنشطة مؤسسات الاتحاد الأوروبي: «اعتماد اتفاقية ستوكهولم قبل شهر واحد كان بمثابة وميض نادر من الأمل لشعب اليمن».

ووعدت الاتفاقية بإنهاء القتال في الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات، ورفع حظر المساعدات الإنسانية الحيوية، وتبادل آلاف السجناء، ولكن طبقاً للسفير فإن كل هذا معلق الآن في الميزان.

بالتزامن، حذّرت وزارة الخارجية اليمنية من أن اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار في الحديدة، نتيجة تمادي الحوثيين.

وفي السياق، ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة جديدة بحق النازحين بمحافظة حجة قُتل خلالها ثمانية وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء.