قمة مصرية سودانية في القاهرة اليوم

المصدر: القاهرة - وكالات

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، صباح اليوم، إلى القاهرة، في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً يُجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن المباحثات ستجرى حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت: «ستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت في الخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية الاستثمار».

وأكد السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم أن البشير سيرافقه وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.