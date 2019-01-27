السعودية تسعى لجذب 427 مليار دولار عبر برنامج صناعي

المصدر: الرياض - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشار الفالح، في تصريحات صحفية، إلى أن السعودية ستعلن غداً (الاثنين) عن مشروعات في إطار البرنامج بقيمة 70 مليار ريال. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة التعدين واللوجستيات.

وأضاف الفالح مؤكداً أنه سيعلن عن مجموعة أخرى بقيمة 50 مليار دولار في الصناعات العسكرية وقطاعات أخرى تدعم الصناعات التحويلية على نطاق واسع.

وفيما يتعلق بتخفيض إنتاج بلاده من النفط، أكد الفالح أن السعودية لا تكتفي بالالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، لكنها تتجاوز المستهدف كثيراً لضمان استقرار السوق.

