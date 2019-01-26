مشروع منظومة طاقة شمسية متكاملة يبدد الظلام في قرى الحديدة

المصدر: وام

دشنت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي مشروع منظومة طاقة شمسية متكاملة في قريتي غليفقة والطائف التابعتين لمحافظة الحديدة.

وأكد محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الاحمر الإماراتي في اليمن حرص الهلال الاحمر الإماراتي على مواصلة تلبية احتياجات المواطنين اليمنيين في الساحل الغربي، ومد يد العون والمساعدة لهم، للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وإعادة تطبيع الأوضاع في قراهم ومدنهم ومديرياتهم.

وأوضح محمد الجنيبي ان المشروع يستفيد منه 230 منزلاً، سيسهم في التخفيف من معاناة أهالي قريتي غليفقة والطائف، وفي إعادة تطبيع أوضاعهم، لما تمثله الكهرباء من أهمية كبيرة في حياة الناس. مشيراً إلى أن المنظومة تتكون من لوحين وبطارية ولمبات ومحول كهربائي وثلاجة ومروحتان لكل منزل من المنازل المستفيدة.

ومن جانبه أثنى الشيخ إبراهيم لحجي احد شيوخ مديرية الدريهمي، على دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لأهالي قريتي غليفقة والطائف معتبرا ان مشروع منظومة طاقة شمسية متكاملة، بدد الظلام الدامس الذي كان سائدا في القريتين طيلة السنوات الماضية مؤكداً أن "الهيئة " كان لها وما زال ، الدور الأبرز في الاستجابة لإحتياجات ومتطلبات المواطنين في مديرية الدريهمي ، منذ اليوم الأول لتحرير قراهم ومناطقهم

واستقبل أهالي قريتي غليفقة والطائف، في الحديدة تدشين مشروع منظومة الطاقة الشمسية ، بفرح عارم ، وأحتشدوا فى مكان حفل التدشين، ليعبروا عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات ، قيادة وحكومة وشعباً وللهلال الاحمر الإماراتي على توفير خدمة الكهرباء لهم، مع معداتها وادواتها، مجاناً ، بعد أن حرموا منها لعقود من الزمن مشيدين بالدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الإمارات ، لأبناء الساحل الغربي، ولعامة أبناء الشعب اليمني.