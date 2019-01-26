عريقات يدعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل قبل فوات الأوان

المصدر: رام الله - وكالات

دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، أمس، المستوى الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التحريضية التي يقودها قادة الحرب في إسرائيل، مشيراً إلى آفي ديختر المسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين داعياً المجتمع الدولي للجم إسرائيل قبل فوات الأوان.

وقال معقباً على فيديو نشره رئيس «جهاز الشاباك» السابق آفي ديختر: «ليس من المستبعد على داعية حرب ومسؤول عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني، والمسؤول عن إصدار أوامر وتعليمات تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتفجير منازل الفلسطينيين، والمبادر لسنّ قانون القومية العنصري أن ينتج عملاً هزلياً لخدمة أغراضه الانتخابية، فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في العالم يعلمون من هو آفي ديختر ودوره المشبوه في نشر الكراهية والتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا ، إن مكان هذا المجرم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف: «لكن من المستغرب أن يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة حملاتها التحريضية دون رادع، فعدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة للجم التصرفات الإسرائيلية العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدائية وفرض مشروع إسرائيل الكبرى».

ودعاعريقات المجتمع الدولي للجم إسرائيل قبل فوات الأوان محذراً من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي.