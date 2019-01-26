المصدر: القاهرة- وكالات

زيارة

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر غداً «الأحد» للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه في عام 2017 لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، حيث تأتي في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية وتتزامن مع بداية العام الثقافي «فرنسا - مصر 2019».

حزب

تشهد مدينة صفاقس ثانية كبريات المدن التونسية (جنوب شرق)، اليوم السبت اختتام سلسلة الاجتماعات التمهيدية للإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقال القيادي في الحزب الجديد محمود البارودي بأن الحزب الجديد المسنود برلمانياً من كتلة الائتلاف الوطني سيحمل اسم «أمل تونس»، مضيفا أنه سيتم غدا الأحد الإعلان الرسمي عن تأسيس الحزب وتوقيع بيانه التأسيسي بمدينة المنستير (وسط غرب) مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، على أن ينتظم المؤتمر التأسيسي خلال شهر مارس القادم لاختيار القيادة السياسية.

وأشار البارودي إلى أن الحزب الجديد سيكون حزبا وسطيا ديمقراطيا دستوريا حداثيا، من أولويات عمله السياسي مكافحة الفساد وكشف حقيقة «الجهاز السرّي» لحركة النهضة وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الراهنة، والمراهنة بقوّة على الانتخابات التشريعية المقبلة. تونس- البيان