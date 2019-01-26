حصة كردستان تعود إلى ميزانية العراق في 2019

المصدر: بغداد، البيان ـ وكالات

صوّت مجلس النواب العراقي، في وقت متأخر أول من أمس، على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعاً بـ45 في المئة عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي، خصوصاً أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. وبلغت قيمة الموازنة نحو 112 مليار دولار، وتعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط بمعدل 3.9 ملايين برميل يومياً، بينها 250 ألف برميل تنتج في كردستان العراق، وقُدر سعر البرميل الواحد بـ 56 دولاراً، علماً أن سعر هذا المنتج عالمياً الآن يبلغ 63 دولاراً.

عودة حصة كردستان

وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق. في المقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جميع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البيشمركة ، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

نفق إرهابي

أمنياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن ضبط نفق لتنظيم «داعش» في قضاء الفلوجة بطول 3 كيلومترات.

وقالت المديرية في بيان إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 50 تمكنت من الوصول إلى نفق للدواعش بطول 3 كيلومترات يربط منطقة الهياكل بمنطقة الشهداء التابعة لقضاء الفلوجة بالأنبار».