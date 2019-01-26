الإرهابي حمزة يسلّم نفسه

المصدر: البيان -وكالات

سلّم الإرهابي محجوبي أحمد المكنى حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، أمس، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان للوزارة: «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم يوم 24 يناير 2019، إرهابي نفسه، للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة. ويتعلق الأمر بالإرهابي: «محجوبي. أحمد»الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011». وأضافت الوزارة أنه «وفي إطار مكافحة التهريب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من إن أمناس وعين تموشنت وغليزان، 6 تجار مخدرات .