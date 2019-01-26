المالكي يعزّي في خبراء مشروع مسام

المصدر: الرياض - وكالات

قدم الناطق الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، واجب العزاء في وفاة خبراء مشروع مسام لنزع الألغام، حيث كان في استقباله مدير المشروع أسامة القصيبي.

وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الذي يدير مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أعلن عن مقتل خمسة من الخبراء العاملين في المشروع جراء انفجار عن طريق الخطأ في محافظة مأرب وسط اليمن. وأوضح المركز، في بيان، أن الضحايا الخمسة هم اثنان من جنوب أفريقيا، وواحد من كوسوفو وكرواتيا والبوسنة والهرسك، إلى جانب إصابة خبير بريطاني لا يزال يتلقى العلاج.