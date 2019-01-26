مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

المصدر: عدن - وكالات

لقي 13 مسلحاً من عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأفادت مصادر عسكرية، أمس، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.

وأكدت المصادر لسكاي نيوز عربية أن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت المحاولة وأفشلتها، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار. من جانب آخر، أحرز الجيش اليمني تقدماً كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة، ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير للجيش الوطني بإسناد مدفعي من التحاف العربي.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل إلى عمق صعدة، وسوف نحررها من الميليشيا».

معارك تعز

وفي محافظة تعز لقي 5 مسلحين من المتمردين حتفهم، فيما أُصيب 11 آخرون وأسر اثنان خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش اليمني في جبهة مقبنة غربي المحافظة. وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي أن مقاتلي الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين.

اسر قيادي

وأوضح أن الجيش الوطني يفرض حصاراً على مجموعة من المتسللين في جبال العويد، وتم أسر قائد الهجوم القيادي الحوثي «أبو العز»، وكذلك قيادي عيّنه الحوثيون مديراً لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم. وأكد أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة، حيث تحاول الميليشيا فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.