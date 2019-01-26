الصادق المهدي يلتحق بركب تظاهرات السودان

المصدر: الخرطوم ـ وكالات

أعلن الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض، انضمامه إلى التظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدة مدن سودانية.

ونوّه الصادق المهدي إلى أن حزبه وقّع مع «تجمع المهنيين» وآخرين ميثاق الحرية والتغيير، وأنه يجري عرضه على أكثر من 20 مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

وأشار إلى أن أهم بنود الميثاق هي رحيل (الرئيس السوداني عمر) البشير، وتكوين حكومة انتقالية، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي، وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد.

من جانب آخر، أكد ناطق باسم الشرطة السودانية وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في الخرطوم أول من أمس.

وقال اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان صحافي في وقت مبكر أمس: «شهدت عدة ولايات في البلاد تجمعات غير قانونية وخرجت تجمعات مشابهة كذلك في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم، فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع». وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص، بينما ألقت القبض على شخص كان يحمل مسدساً داخل تظاهرة، وأوقفت سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى.