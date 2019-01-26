شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة والضفة

المصدر: وام

استشهد أمس فتى من بلدة سلواد قضاء رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب شارع 60 الاستيطاني، كما استشهد شاب وأصيب العشرات برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي و6 إصابات بالرصاص المطاطي، كما تم تسجيل إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطنا بقنابل الغاز.

وأصيب شاب بجراح خطرة بالرأس من شرق البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة "ملكة".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أصيبت فتاة برصاص الاحتلال في القدم في منطقة شرق غزة "ملكة"، كما أطلقت قنابل الغاز صوب متظاهرين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال نقطة طبية بقنابل الغاز في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما استهدفت المتظاهرين والطواقم الطبية شرق مخيم البريج.