ميليشات الحوثي تستهدف مطاحن البحر الاحمر في الحديدة

المصدر: وام

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بقذائف الهاون ما أدى إلى تدمير إحدى الصوامع واشتعال حريق كبير بها أتى على محتوياتها من مخزون القمح .

ويفاقم الاستهداف أزمة غلاء أسعار المواد الغذائية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني .

وقال مصدر عسكري إن المقاومة اليمنية بدعم من التحالف العربي مستمرة في إخماد الحريق و إصلاح الأضرار مشيرا إلى أن استهداف ميليشيات الحوثية الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.