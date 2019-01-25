التظاهرات تشل الخرطوم وعدداً من المدن السودانية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

شلت التظاهرات التي خرجت في السودان، أمس، الحركة في معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، كما أقلقت مواكب الاحتجاجات المتفرقة القوات الأمنية رغم كثافة انتشارها.

وخرج الآلاف في عشرات المواكب الاحتجاجية في العديد من المدن والقرى، تلبية لدعوات أطلقها تجمع المهنيين السودانيين وتنظيمات المعارضة لموكب التنحي المطالب برحيل الرئيس عمر البشير، والذي حددت وجهته نحو القصر الرئاسي.

وفي تعليق على ما تشهده المدن السودانية، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار المملكة مضيفاً أن الرياض لن تتأخر عن دعم الخرطوم.

وانطلقت تظاهرات حاشدة بحي بري العريق بالخرطوم، الذي شهد سقوط ثلاثة قتلى في احتجاجات الخميس الماضي، وتحدى المحتجون التعزيزات الأمنية المكثفة التي أحاطت بسوق 4، نقطة انطلاق المتظاهرين، وأغلقوا الطرق بالحجارة كما أحرقوا إطارات السيارات لمنع تحرك مركبات الشرطة وجهاز الأمن، ورفعوا شعارات ضد الحكومة، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة ومنادية بإسقاط النظام.

مطاردة شوارع

وتعاملت قوات الشرطة والأمن المنتشرة بكثافة مع المحتجين الذين أغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسية بعدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وحالت القوات الأمنية دون وصول المواكب الاحتجاجية إلى وجهتها.

وأمطرت جموع المحتجين، الذين بدؤوا تحركهم في أكثر من 30 موقعاً بالخرطوم، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ودخلت معهم في عمليات مطاردة في عدد من الشوارع الداخلية بأحياء الديم والصحافة وجبرة والأزهري بمدينة الخرطوم. كما اندلعت احتجاجات غاضة بأحياء العباسية وبانت بأم درمان بجانب تظاهرات أخرى خرجت بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري.

وتداول ناشطون صوراً لمصابين أكدوا إصابتهم بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، حيث أشاروا إلى انطلاق 5 مواكب احتجاجية بالمدينة التي تعد الأكبر بعد العاصمة الخرطوم، التي تبعد عنها نحو 160 كلم جنوباً.

كما ذكر شهود عيان أن المئات خرجوا في سوق مدينة القضارف شرقي البلاد وهتفوا بسقوط النظام، غير أن قوات الأمن تدخلت وأخلت السوق بعد أن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ومنعت أي تجمعات داخل سوق المدينة التي يوجد بها أكبر أسواق المحاصيل الزراعية في البلاد.

30 موكباً

كما أغلقت المحال التجارية في العديد من أسواق العاصمة الخرطوم وبعض المدن الرئيسية أبوابها لا سيما عمارة الذهب بمنطقة السوق العربي، واستمرت التظاهرات التي تمددت إلى أحياء جديدة في الخرطوم مثل (الشجرة والأزهري) حتى مغيب الشمس.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين أن أكثر من 30 موكباً خرجت بالتزامن في الخرطوم وعدد من المدن والقرى في البلاد.

وفي بورتسودان قتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني -الذي يواجه التظاهرات المناهضة للحكومة- في اشتباك مع مجموعة من الجنود في ساعة متأخرة الأربعاء، وفقاً للشرطة.

من جهته، أعلن القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، كمال عمر انحيازه للمتظاهرين، وقال في تسجيل صوتي بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تياراً عريضاً من حزبه المؤتمر الشعبي جزء من الحراك الاحتجاجي. وأضاف: «ولا بد أن يصل هذا الحراك إلى حكومة انتقالية أو تسقط وبس»، ووجّه رسالة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مفادها بأن الفرصة الآن بيدكم لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.