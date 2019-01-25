900

تضرر 900 ألف تلميذ تونسي من مقاطعة المدرسين لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في حين أعلنت وزارة التربية عن هدر 1.885.272 يوم عمل في المؤسسات التربوية بسبب الإضرابات والغيابات.

ونظم أساتذة التعليم الثانوي في تونس، 19 ديسمبر الماضي، «يوم غضب» احتجاجاً على ما اعتبروه تجاهلاً من الحكومة وسلطة الإشراف لمطالبهم وعدم التفاوض «الجدي» وتقديم مقترحات تنهي الأزمة، ولا تزال تحركاتهم مستمرة من خلال الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الدروس، على أن تشهد تصعيداً أكبر خلال الأسابيع القادمة.

وتتمثل مطالبهم بالخصوص في زيادة الأجور ومراجعة سن الإحالة على المعاش وتحسين ظروف العمل وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، وتثبيت الأساتذة المساعدين.

1800

على الرغم من عملية الموقد الذي ابتكرته الهندية نيها جونجا مركزة على بساطة فكرته ومزاياه العديدة، كان بيع هذه المواقد مهمة شاقة في البداية، حيث كان من الصعب إقناع النساء في الريف بشراء المنتج، خاصة أن سعره المقدر بـ1800 روبية (حوالي 25 دولاراً) لعب دوراً رادعاً رئيسياً.

بدأ المؤسسون وعلى رأسهم نيها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الصغير والبنوك وتسهيل دفع جزء من خلال خيارات «إي إم آي» لأي شخص حريص على شراء مثل هذه المواقد. في الحالات التي لم يتمكنوا فيها من العثور على أي مؤسسة أو بنك، أخذوا على عاتقهم تطوير نقاط الائتمان الخاصة بهم. وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن السداد، فإنه في النهاية كانت خطة تبشر بالخير.

6.5 %

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير حديث أن النتاج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2018، سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2% في الضفة الغربية، وانخفاضاً بنسبة 6.5% في قطاع غزة، مقارنة مع الربع الثالث 2017.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاع طفيف جداً بنسبة 0.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2.3% في الضفة وتراجعاً بنسبة 7.9% في غزة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، بالأسعار الثابتة 761 دولاراً أمريكياً خلال الربع الثالث من عام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، بالأسعار الثابتة 1057 دولاراً أمريكياً خلال الربع الثالث من عام 2018.

265

أنشأت وزارة الموارد المائية والري غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة السيول في محافظات: (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسيوط، ومطروح)، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه خلال عام 2018.

وتضم الغرفة نحو 265 مسؤولاً وقيادياً، تتيح الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار والسيول، وهو الأمر الذي اعتبر أنه ساهم بفاعلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة. وأضافت الوزارة أن تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت في استيعاب كميات الأمطار في محافظات الدلتا بل والاستفادة منها.

وأشارت إلى أنها شرعت في تنفيذ 92 محطة خلط (مياه نيلية - صرف معالج) لتحسين حالة الري بالترع المتعبة ووصول المياه للمنتفعين بنهايات الترع، مقابل نحو 400 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.