الهند.. نيها جونجا تجذب الريف لموقد توفيري

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

الصحة، البيئة، الاقتصاد.. مصطلحات كانت سلاح الفتاة الهندية نيها جونجا في تنفيذ حلمها بتغيير مجتمعها والوصول إلي هدفها في الحياة، وخلال ثماني سنوات استطاعت نيها أن تغيّر الريف الهندي بمشروع كانت أضلاعه مصطلحاتها الثلاثة بالإضافة إلى إصرارها الذي اعتبرته الضلع الرابع.

«غرين واي»، الاسم الذي اختارته نيها لمشروعها ووضعت الأساس له عام 2011 بعدما أقنعت بعض الأصدقاء بمشاركتها تمويل المشروع وكانت الفكرة هي التوصل إلى مواقد تقدم بديلًا عمليًا لخلايا الطين التقليدية ومخاطرها الصحية الكبيرة والتي تستخدم في الريف الهندي كوسيلة للطهي. وبعد عامين من العمل تم إطلاق أول موقد من نوع «غرين واي» الذي يعد بتوفير 65٪ من الوقود و70٪ من الدخان عام 2013.

التحديات

تقول نيها جونجا - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرين واي أبلاينس»- إن الفكرة تمثّلت في البدء بتطوير موقد طبخ حيوي نظيف يحل محل الموقد الملوث. وأضافت عن المشروع «لا تزال هذه هي الطريقة الرئيسية للطهي حتى عندما يكون لدى الأسرة اتصال بالغاز الطبيعي أو بالتكنولوجيا الحديثة كالهاتف الخلوي والتلفزيون وغير ذلك، لذا بدأنا هذه الشركة بمهمة تطوير المنتجات اليومية التي يمكن أن تحسِّن نوعية الحياة للمواطن الهندي العادي.

يعمل موقد «غرين واي» بشكل أساسي على آلية تحريض الهواء (الحاصلة على براءة اختراع) التي تضمن الاحتراق الأنظف وتخفيض الانبعاثات بشكل كبير. هذا الموقد المحمول يوصف بأنه موقد طهي عالي الكفاءة ويعمل على جميع أنواع وقود الكتلة الحيوية الصلبة مثل الخشب والروث الجاف ومخلفات المحاصيل أو الخيزران.

الفجوة الجغرافية

بعد ثماني سنوات من العمل، استطاعت نيها أن تغيير أكثر من 80 بالمئة من الريف الهندي خاصة في الولايات الجنوبية ولكنها لم تكتفِ، بل وضعت لنفسها خطة تتمثل في زيادة مبيعات المواقد مع العمل على تطوير خط الإنتاج بتقنيات أحدث نسبياً.

بعد أن وصلت نيها بحلمها إلى إنتاج 50 ألف موقد في الشهر، تطلق هذا العام نسخة أكبر من موقد الشركة الذكي هو موقد «غرين واي جامبو»، سعره 3000 روبية (حوالي 42 دولاراً)، أي ضعف سعر الموقد الأول تقريباً.