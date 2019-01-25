قطر تستبيح صحراء تونس وتهدّد الثروة الحيوانية

المصدر: تونس - البيان

ندّد ناشطون تونسيون بما وصفوه بـ«حرب الإبادة القطرية للثروة الطبيعية» في بلادهم، من خلال قوافل الصيد العشوائي في المناطق الصحراوية.

ووجّهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة لكل من الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بشأن ما وصفته بـ«الاعتداء على الثروة الحيوانية من طرف قوافل الإبادة القطرية».

وأفادت الرابطة بأن شهود عيان أكّدوا وجود قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر، مسنودة بطائرة هيليكوبتر تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحباري باستخدام الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.

نفي رسمي

إلى ذلك، نفى المدير العام لإدارة الغابات بوزارة الفلاحة التونسية، سليم الطريقي، إسناد أي ترخيص لأمراء قطريين من أجل الصيد في الجنوب التونسي. وأكد الطريقي، أن هناك معاهدات تنص على منع صيد الحبارى.

من جهته، كشف رئيس الجامعة الوطنية للصيادين، أحمد الشكلي، عن أن أعضاء الجمعية عند احتجاجهم، تمّ أخذ وثائقهم ومحو الصور والفيديوهات التي توثق العملية، من قبل أعوان.

في السياق، أكّد الناشط في مجال البيئة، عبد المجيد الدبار، الذي يتزعم حملة الدفاع عن الحيوانات البرية، أنّ هناك أكثر من 100 ناشط يواجهون ما تقوم به قطر من حرب إبادة للطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أنّ قطر جنّدت فرق استطلاع محلية للتنقل عبر المناطق الصحراوية، وتحديد المواقع التي لا تزال بها بعض الطيور والغزلان وغيرها، وموافاتها بالمعلومات مقابل آلف دولار للمعلومة.

ضغوط

وتابع الناشط التونسي: «في 18 يناير، علمنا بقرب وصول القوافل القادمة من الدوحة التي تمهد لوصول تميم بن حمد إلى المنطقة في زيارة خاصة لممارسة الصيد.

تنديد

ندّدت مكونات المجتمع المدني بولاية تطاوين، خلال ديسمبر الماضي، بممارسات عدد من القطريين الذين يقيمون بالمنطقة الصحراوية منذ مدة، لا سيّما في منطقة طوال الرمث التابعة لمنطقة رمادة الصحراوية، إذ تمركزوا في المنطقة، مستبيحين الصحراء التونسية بغرض صيد أنواع نادرة من الطيور أهمها الحبارى. واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون في المجتمع المدني التونسي أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً واضحاً للثروة الحيوانية.