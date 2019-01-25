الهيئات الإسلامية في القدس تطالب الاحتلال برفع اليد عن الأقصى

المصدر: القدس المحتلة، جدة - وكالات

طالبت الهيئات الإسلامية في مدينة القدس، أمس، الاحتلال برفع يده عن المسجد الأقصى ووقف انتهاكه بعمليات الاقتحام اليومية. جاء ذلك في بيان مشترك للهيئات الإسلامية في القدس، التي تضم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، وإدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والقائم بأعمال قاضي القضاة.

وقالت الهيئات إن عسكرة المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليهودية المبرمجة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لليمين المتطرف، ولها بعدها، ونحذر من خفاياها أشد الحذر.

وأضافت: «لن نقبل التنازل أو التفاوض ولا القسمة في المسجد الأقصى المبارك، وما يقوم به الاحتلال لن يغير من قداسته الإسلامية، والملايين في العالم الإسلامي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهمجية».

إلى ذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، لا سيّما في معتقل عوفر الإسرائيلي، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.