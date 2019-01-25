قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أمس، إنّ وكالة التنمية الفرنسية خصصت 25 مليون يورو قروضاً للأفراد والمؤسسات عبر بنكي القاهرة عمان وفلسطين لتمويل مشاريع في الطاقة المتجددة. وأضاف ظافر ملحم: «هذا قرض لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة للقطاع الخاص وللمؤسسات الخاصة وللأفراد، سيشجع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة».

وأوضح ملحم أن هناك خمسة ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، في إطار المشروع لدعم البناء المؤسساتي لسلطة الطاقة والتشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مردفاً: «حالياً لدينا 30 ميغاواط على الشبكة من الطاقة الشمسية، منحنا رخص 13 مشروعاً بقدرة 42 ميغاواط، ومشروع بقدرة 157 ميغاواط قيد الدراسة». رام الله - رويترز