الحكومة اليمنية: الحوثي يعرقل التوصل إلى سلام حقيقي

المصدر: عدن - سبأنت

ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبدالملك، عدداً مــن القضايا السياسية والعسكرية والخدمية والتنموية، ومستوى الإنجاز العـام للوزارات، ومتابعة مستوى إنجاز المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية فــي عــدن والمحافظات المحررة.

كما تدارس المجلس مستجدات المشهد السياسي، والتطورات والمستجدات بشأن نتائج تنفيذ اتفاقات استوكهولم التي تقضي بانسحاب الميليشيا الانقلابية الحوثية الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها ومرافقها الأساسية، واستمرار خرق الحوثيين كافة البنود والتنصل من اتفاقات السويد وذلك لإفشال كل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام حقيقي وشامل ودائم.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مـــع التحالف العربي تحقيق الانتصارات علـــى ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيداً بالملاحم البطولية التي يسطرها المقاتلون في كل جبهات وميادين الشرف والبطولة والإباء في سبيل القضاء على المشروع الانقلابي واستكمال تحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي المبني على أسس ومبادئ النظام والقانون والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين كافة أبناء الوطن.

وجدد التأكيد أن الحكومة ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن كل مؤسسات الدولة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالتنسيق مع التحالف العربي كل الإجراءات الحازمة والصرامة تجاه مثل هذه القضايا من أجل تهيئة المناخات الملائمة لعودة الاستثمارات وعودة نشاط القطاع النفطي.