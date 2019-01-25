عودة 1000 لاجئ سوري من لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكدت مصادر أمنية لبنانية، ووسائل إعلام سورية، أن نحو ألف لاجئ سوري، كانوا اضطروا إلى الفرار من بلادهم، عادوا، أمس إلى قراهم وبلداتهم، في إطار جهود مشتركة بين الجانبين.

وأكد مصدر أمني لبناني، أن معظم العائدين هم من مناطق في ريف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية «سانا»، أنّ مئات اللاجئين عادوا، أمس، عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس إلى قراهــم وبلداتهــم. وعاد على مدار الأشهر الماضية، عشرات الدفعات من اللاجئين السوريين من لبنان.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ هناك نحو 950 ألف لاجئ سوري مسجلون، ويعيشون في لبنان حالياً.