انتصارات للشرعية على جبهات صعدة وتعز وحجة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية على جبهات تعز وصعدة وحجة، حيث حقق الجيش اليمني تقدماً وكبّد الميليشيا خسائر كبيرة.

ولقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأوضح قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمال غرب مركز المديرية.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل هي الأعنف منذ بداية العام الجاري، فيما أجبرت الميليشيا على التراجع والفرار.

وأضاف العميد معروف، إن المواجهات استمرت حوالي 12 ساعة، وأسفرت عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لميليشيا الحوثي بالقرب من تبة الروافض.

جبهة تعز

في السياق، لقي 5 من ميليشيا الحوثي مصرعهم، أمس، وأصيب 11 آخرون، وأُسر اثنان خلال محاولتهما الهجوم على مواقع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز.

وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، أن عناصر الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين.

وأوضح، أن الجيش الوطني يفرض حصاراً على مجموعة من المتسللين في جبال العويد، وتم أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث «أبو العز»، وكذلك القيادي للميليشيات «محمد عبدالله» الذي عيّنه الحوثيون مديراً لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم.

وأكد أن الاشتباكات عنيفة في العقام والعارضة وجواعة، حيث تحاول الميليشيات فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم في جبهة مقبنة غربي المحافظة، وأسفر الكمين عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. ووفق ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش الوطني استدرجت عناصر الميليشيا من الحصن والقلعة والمغربة وضاحة حسناء والحجار إلى كمين محكم في مواقع للجيش بجبل العويد.

وأوضح، أن قوات الجيش أطبقت حصاراً خانقاً على عناصر الميليشيات التي جرى استدراجها إلى غرب جبال العويد، وتمكنت من قتل وجرح عدد منها، فيما تم القبض على القيادي الحوثي المدعو/ محمد عبدالله، والذي عيّنته الميليشيا مديراً لأمن جبل حبشي.

تقدّم في حجة

في الأثناء، تمكنت قوات الشرعية وبإسناد من قوات التحالف من تحرير عدة مواقع في محافظة حجة. وحققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً في محافظة حجة، ووصلت إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها بإسناد مدفعي من قوات التحالف العربي. وقال الجيش الوطني، إنه حقق انتصاراً كبيراً ومستمراً في التقدم حتى يصل إلى عمق محافظة صعدة وتحريرها من ميليشيات الكهنوت الأمامي.