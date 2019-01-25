الأردن يدعو سوريا للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين العرب

المصدر: عمّان - د.ب.أ

أكّدت مصادر برلمانية أردنية، أنّ رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، دعا نظيره السوري حمودة الصباغ، للمشاركة في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب، والذي سيعقد في العاصمة عمّان مطلع مارس المقبل. وقالت المصادر، إنّ الطراونة وجّه الدعوة ولم يعرف إن كانت سوريا ستوافق وتلبي الدعوة أم لا.

وتأتي المشاركة السورية، في حال تم تلبيتها، بعد سنوات من الغياب الذي كان سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية. وكانت صحيفة الأخبار السورية قالت، إن هذه الدعوة تأتي في سياق الخطوات الإيجابية الأردنية تجاه سوريا، وآخرها رفع مستوى التمثيل في دمشق. وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، قررت تعيين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارتها لـدى دمشـق.