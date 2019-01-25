المصدر: تونس - رويترز

قال مسؤول حكومي تونسي، إن البنك الأفريقي للتنمية سيقرض تونس 120 مليون دولار لدعم ميزانيتها، بينما تسعى الحكومة لجمع أموال بتكلفة منخفضة.

ووفق مسؤولين، فإن تونس حصلت أيضاً على قرض بقيمة 500 مليون دولار بشروط ميسرة من السعودية، وهو ما رفع احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى ما يعادل 91 يوماً من الواردات. وأكّد الاتحاد الأوروبي، أنّه وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو لتونس لمساعدة الشباب في العثور على وظائف ودعم التنمية المحلية.

وقال مسؤول حكومي آخر، إن حكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، تسعى لتعبئة مواردها من خلال قروض ميسرة من دول صديقة لتفادي بيع سندات والتكلفة المرتفعة للقروض في الأسواق الدولية.