انفجار عبوة ناسفة شمال دمشق

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

سُمع دوي انفجار، أمس، في منطقة العدوي في شمال شرق دمشق، نجم عن تفجير عبوة ناسفة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ الأحد الماضي، في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية.

وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل، أنباء عن تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة العدوي، في وقت نقلت وكالة الأنباء السورية، أن العبوة الناسفة، كانت مزروعة بسيارة

. وتسبب التفجير، وفق الوكالة، بوقوع أضرار مادية، دون وقوع إصابات بين المواطنين. ووقع التفجير، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في مكان قريب من مقر السفارة الروسية في دمشق، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.