وقف تأشيرات

أكّدت المفوضية الأوروبية، أمس، أنّ الرئيس السوري بشار الأسد، أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.

وقالت ناطقة في إفادة صحفية دورية للمفوضية: «أوقف نظام بشار الأسد منح تأشيرات الدخول المتعدد، نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعنا لتجنّب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض». وقال دبلوماسيون من الاتحاد لوكالة «رويترز»، إن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير دون تفسير من الحكومة السورية، ما يعقد جهود توزيع المساعدات الإنسانية.

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أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أمس، إحباط تهريب 65 كيلو غراماً من مخدر الكوكايين السائل قادمة من بلجيكا. وقالت قوى الأمن، في بيان، إنّ شبكة دولية برئاسة لبناني كانت تخطط في 17 يناير الماضي، لإدخال الكوكايين عبر مرفأ بيروت. وأشارت إلى أنّ الشبكة أخفت الكوكايين السائل بطريقة احترافية داخل سيارة مشبوهة مستوردة من بلجيكا إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، وضُبطت السيارة في مدينة عاليه، أثناء نقلها على متن رافعة تابعة لإحدى شركات النقل.