المصدر: المكلا ـ سبأنت

شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، ومعه وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموّله الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وعبّر محافظ حضرموت عن الشكر والتقدير لدول التحالف العربي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجهودهما في دعم استقرار وأمن حضرموت، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي حقق نجاحات كبيرة منذ بداية تدشينه بسبب الدعم اللامحدود والإمكانيات التي وفرها التحالف، وعلى رأسه دولة الإمارات، لقطاع الأمن.