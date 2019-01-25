الميليشيا تنهب أرشيف إذاعة الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

أفادت مصادر إعلامية في الحديدة بنهب ميليشيا الحوثي الانقلابية، أرشيف إذاعة الحديدة التاريخي، قبل أن تنقله إلى مكان آخر، شرقي المدينة.

وأكدت المصادر، أن الميليشيا الانقلابية نهبت أرشيف 60 عاماً من العمل الإذاعي، لافتةً بنقله إلى مديرية باجل شرقي مدينة الحديدة على متن حافلة. ويحتوي أرشيف إذاعة الحديدة أقراصاً صلبة وأسطوانات لحفظ المواد والبرامج، منذ انطلاق أثيرها قبل نحو 60 عاماً.

وتعمد الميليشيا الانقلابية على نهب أموال وثروات البلاد المعنوية والمادية والثقافية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات إلى ملايين اليمنيين.