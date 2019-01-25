المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد البنك المركزي اليمني وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 14 بمبلغ 22 مليون دولار والدفعة الـ 15 بمبلغ 37 مليون دولار والمخصصتين لتغطية استيراد القمح والأرز والسكر والمقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية.

وبحسب البنك في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن اجراءات السحب لا تأخذ اكثر من 15 يوماً بكل الاجراءات حتى وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة.

ودعا البنك كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب سرعة استكمال اجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال يومي الأحد والاثنين 27 و 28 يناير 2019م والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد إلى البنك المركزي يومي 29 و30 يناير 2019م لاستكمال الاجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية.