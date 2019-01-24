العثور على جثة صياد مصري في بحر غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلن مصدر في قطاع غزة أنه تم صباح أمس العثور على جثة صياد مصري فُقدت آثاره قبل حوالي أسبوع قبالة سواحل القطاع.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن زكريا بكر مسؤول قطاع الصيد في اتحاد لجان العمل الزراعي القول إنه «تم العثور على جثة الصياد المصري في بحر الشيخ عجلين في شباك أحد الصيادين، بعد سبعة أيام من فقدانه، وجرى نقل الجثة إلى مجمع الشفاء الطبي».

وكانت «الشرطة البحرية» في قطاع غزة أنقذت الخميس الماضي ستة صيادين مصريين في شواطئ بحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وتم تقديم العلاج لهم في أحد مستشفيات قطاع غزة، قبل إعادتهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح. وأوضحت مصادر فلسطينية أن تحطم القارب جاء نتيجة اضطراب حركة الملاحة في المنطقة بسبب الرياح والأمواج القوية.