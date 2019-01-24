دبلوماسي فلسطيني يطالب أوروبا بالحفاظ على حل الدولتين

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

دعا سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، دياب اللوح، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حفاظاً على مبدأ حل الدولتين.

وقال اللوح، في كلمته أمام الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد، أمس، بمقر الجامعة العربية، إن الاتحاد الأوروبي عليه عدم الاكتفاء ببیانات الرفض والإدانة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية العنصرية وقانون القومية اليهودية العنصري.

وإنما ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات، وعدم إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة. وشدد على ضرورة تطبيق قرارات البرلمان الأوروبي حول منتجات المستوطنات الإسرائيلية.