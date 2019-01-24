قصف مواقع للإرهابيين في درنة

المصدر: طرابلس- وكالات

أعلن مصدر عسكري ليبي، أمس، أن سلاح الجو التابع للجيش استهدف مواقع تمركزات الجماعات الإرهابية بحي المدينة القديمة وسط درنة.

وتزامن القصف الجوي مع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وبقايا الجماعات الإرهابية في درنة.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا أيضاً أصوات قذائف المدفعيات الثقيلة داخل المنطقة القديمة التي تشهد اشتباكات مُتواصلة، وتعتبر آخر معاقل الإرهابيين في المدينة. يُشار إلى أن الجيش قد أعلن، أول من أمس، القضاء على الإرهابيين محمد الطشاني وعمر جمعة الشعلالي خلال عملية نوعية نفذتها الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار درنة والقوة المساندة بالمدينة القديمة.

إلى ذلك، قال أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجنوب «فزان»، إن الهدف من عملية تطهير الجنوب التي أطلقها الجيش هو القضاء على التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية. وأكد النواب، خلال بيان لهم، أمس، أن هذه الجماعات تمارس أعمال القتل والخطف والتهريب والترهيب لأهلهم في المنطقة، وتهدد أمن البلاد .

وطالب النواب، أبناء المنطقة الجنوبية بكافة تركيباتها الاجتماعية بدعم أبنائهم بالقوات المسلحة، وجميع العسكريين من أبناء الجنوب بسرعة الالتحاق بالقوات المسلحة.