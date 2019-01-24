محافظ سقطرى يبحث مع «الهلال» استئناف العمل بمدينة زايد

المصدر: سقطرى- وكالات

ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، مع فريق من الهلال الأحمر الإماراتي، استئناف العمل في مدينة «زايد2» في منطقة زاحق بالمحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أشار المحافظ رمزي محروس إلى ما تشكله مدينتا زايد (1-2) من أهمية في إيواء الأسر المتضررة من إعصاري تشابالا وميج، مشيداً بجهود دولة الإمارات ووقوفهم إلى جانب أشقائهم في اليمن، وتخفيف معاناتهم. وتتكون مدينة زايد 2 من 140 منزل إضافة إلى الملاحق الخدمية والترفيهية بتخطيط حضري حديث بدعم الهلال الأحمر الإماراتي.

مشاريع تنموية

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد بدأت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإنشاء عدد من المشاريع التنموية الحيوية في أعقاب الأعاصير المتتالية، التي ضربت أرخبيل سقطرى خلال الأعوام الماضية.

وتضمنت مشاريع الهيئة مدينة الشيخ زايد، التي تتكون من 356 منزلاً بمرافقها الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى، وإنشاء وصيانة 42 فصلاً دراسياً في 14 مدرسة وتوفير المعينات الدراسية من حواسيب وغيرها للطلاب إلى جانب إنشاء روضة وصيانة وتأهيل 44 مسجداً وإنشاء شبكة مياه بطول 75 كيلو متراً.

إضافة إلى إنشاء حاجز بحري لحماية مركز الإنزال السمكي بالعاصمة «حديبو» وتوفير 100 قارب للأهالي الذين يمتهنون صيد الأسماك ويعتبر من مصادر الدخل الرئيسة في الأرخبيل.