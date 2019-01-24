الميليشيا تفخخ عشرات الجسور في الحديدة

المصدر: الحديدة- وكالات

فخخت ميليشيا الحوثي الإيرانية عشرات الجسور على شبكة الطرق الرابطة بين الحديدة، وعدد من المحافظات اليمنية مع مواصلة انتهاكاتها للهدنة.

حيث قتلت امرأة برصاص قناص تابع للميليشيا في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة غربي اليمن، أن ميليشيا الحوثي فخخت عشرات الجسور وعبارة المياه في شبكة الطرق الرابطة بين الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة عبر ثماني مديريات تابعة للحديدة.

كما نشر الحوثيون ألغاماً مزودة بصواعق متفجرة عن بعد أسفل الجسور والعبارات، بعد عمل حفريات على الطرق الرابطة بين الحديدة ومحافظات صنعاء وحجة وذمار والمحويت وإب وتعز وريمة، بحسب ما ذكر سكان محليون أشاروا إلى أن بعض العبوات على شكل صواريخ وقذائف (كبيرة الحجم)، يتم التحكم بها عن بُعد.

ونشرت العبوات المفخخة في 41 جسراً على مسافة تمتد نحو 110 كيلو مترات، موزعة في مناطق ووديان نخلة، وزبيد، ورماع ووديان، والعقوم، ورمانة، وأودية أخرى.

إلى ذلك، قتلت امرأة برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة اليمنية، حنان عبدالله حسن، (18 عاماً) قتلت عقب استهدافها برصاص قناص حوثي عندما كانت بجوار منزلها، مشيرة إلى أن المواطنين حاولوا إسعافها إلى المستشفى، ولكنها كانت قد فارقت الحياة بسبب خطورة إصابتها.