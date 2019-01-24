مقاومة صنعاء تدمر مصنع متفجرات للحوثي

المصدر: عدن- البيان، وكالات

فجّرت مقاومة صنعاء مصنعاً للمتفجرات في جنوب العاصمة في أكبر عملية المقاومة داخل المدينة، في وقت شن التحالف العربي 13 غارة جوية على معسكر للحوثي بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر في المقاومة اليمنية: إن مجموعة من منتسبيها نفذوا هجوماً مباغتاً على أكبر مصنع لإنتاج المتفجرات والألغام وتدريع العربات في المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء وإن انفجارات ضخمة سمعت في المكان، كما أضاءت نيران الحرائق المنطقة التي تعد جزءاً من مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكرت المصادر أن المصنع ينتج كميات كبيرة من المتفجرات التي تستخدمها الميليشيا في تلغيم المناطق والمدن وبالذات في الساحل الغربي، كما تستخدمه لتدريع العربات، بعد أن حولت الميليشيا ورشة تتبع الجيش قبل الانقلاب إلى مصنع للإنتاج مختلف أنواع المتفجرات والألغام.

غارات التحالف

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على معسكر تدريب سري للميليشيا في محافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء.

ووفق مصادر الجيش الوطني فإن 13 غارة استهدفت المعسكر التدريبي الذي استحدثته الميليشيا في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس. وتعتبر مديرية آنس بمحافظة ذمار أكبر مديريات ذمار، واتخذت ميليشيا الحوثي منها مقراً ومعسكراً لاستقطاب المقاتلين وتدريبهم.

في الأثناء، لقي العديد من مسلحي الحوثي مصرعهم في الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلين متناحرين في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار.