إرهابيان يسلّمان نفسيهما للجيش الجزائري

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

سلّم إرهابيان نفسيهما، أول من أمس، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان أمس، إن الأمر يتعلق بالمسمى شمنماس مهما المدعو «الزرقاوي»، وموسى حسيني المدعو«أبو عبد الكريم»، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية عامي 2009 و2015 على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن الإرهابيين كان بحوزتهما قاذف صاروخي من نوع (آر.بي.جيه-7)، ورشاش ثقيل عيار (14.5) ملم، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة مملوءة.

وأضافت أنه تم العثور أيضاً على قذيفة وحشوة إطلاق خاصة بالقاذف الصاروخي، إضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ13160 طلقة من مختلف العيارات. يشار إلى أن أربعة إرهابيين سلّموا أنفسهم لقوات الجيش الجزائري منذ بداية الشهر الحالي مقابل 132 العام الماضي.