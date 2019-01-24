توقيف مسؤولين سابقين في الأردن بينهم وزير بشبهات فساد

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية، أمس، مسؤولين سابقين بينهم وزير مياه ومدير جمارك بسبب شبهات فساد فيما يعرف بقضية «إنتاج وتهريب الدخان»، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إنه «تم توقيف وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح محمود رشيد الحمود والمستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل يوسف أحمد الصمادي ومسؤول في المناطق الحرة إسلام محي الدين عبد غيضان على خلفية ما يعرف بقضية مصنع الدخان».

وأضاف أن «المذكورين توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لإحالتهم لمحكمة أمن الدولة، حيث جرى استجوابهم من قبل مدعي عام المحكمة وتقرر توقيفهم لدى مراكز الإصلاح والتأهيل». وأوضح المصدر أن «نيابة أمن الدولة وجهت للمذكورين تهما بينها القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة وجنحة إساءة استعمال السلطة».