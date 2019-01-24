الحريري: تشكيل الحكومة يُحسم الأسبوع المقبل

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، أمس، أنه سوف يحسم موضوع تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.

وقال الحريري، بعد لقائه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو: «أتيت عند جنبلاط بجولة تشاور، حيث التقيت يوم (أول من) أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسألتقي السياسيين في الأيام المقبلة، وهناك أمور إيجابية تتبلور بشأن الحكومة والأسبوع المقبل سأحسم الموضوع».

وأضاف: «لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور، وعلينا وضع خلافاتنا جانبياً والتي تؤثر علينا خاصة أمام الواقع الاقتصادي، وعلى الجميع أن يتواضع».