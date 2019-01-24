3 قتلى بتفجير مقر فصيل موالٍ لتركيا في عفرين

المصدر: دمشق - د.ب.أ

وقع انفجار أمام مقر فصيل سوري مدعوم من تركيا، بمدينة عفرين، شمالي سوريا، وسط أنباء متضاربة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي «أحرار الشرقية».

وأفادت مصادر محلية، بانفجار قنبلة صوتية أمام مقر الفصيل السوري المسلح، الذي فرضت عناصره طوقاً أمنياً حوله بعد الانفجار، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري. من جهتها قالت «هاوار»، الكردية، إن الانفجار خلّف ثلاثة قتلى على الأقل من عناصر أحرار الشرقية، وعدداً من الجرحى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، والتي تسيطر عليها فصائل «درع الفرات وغصن الزيتون» المدعومة من تركيا.