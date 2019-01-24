سياسي ألماني: إعادة إعمار سوريا تتوقف على توافق روسيا وتركيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعرب السياسي الألماني، رودريش كيسفيتر، عن أمله في حدوث توافق بين موسكو وأنقرة بشأن إعادة إعمار سوريا.

وقال كيسفيتر، متخصص الحزب المسيحي الديمقراطي في الشؤون الخارجية، إنّه يأمل في حدوث تقدم بشأن إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أنّ بدء عملية منظمة لمرحلة إعادة إعمار سوريا، يتوقف بشكل جوهري على توافق مشترك بين روسيا وتركيا.

ورأى السياسي الألماني، العضو بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحه لصحيفة «هايلبرونر شتيمه»، أن حدوث هذا التوافق بين روسيا وتركيا ضروري أيضاً بالنسبة للنقاش في مجلس الأمن، وقال: «يتوقف على هذا التوافق مدى إمكانية تطبيق عملية التفاوض الخاصة بالأمم المتحدة».

وشدد كيسفيتر على ضرورة أن يبعث الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة بأن الهدنة التي تشمل جميع أرجاء سوريا، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وحماية المواطنين ضد ملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم هي التي يمكن أن تسمح بتقديم مساعدات إعادة الإعمار. ورأى كيسفيتر، أنّ توفير منطقة حماية خاضعة للأمم المتحدة سيكون مجدياً أيضاً ولكن المصالح القومية الخاصة تحول دون ذلك.