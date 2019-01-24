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أعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار، أمس، عن مقتل وإصابة 43 عنصراً من داعش، بإحباط تسلل عبر الحدود العراقية السورية. وقال المصدر: «تم تنفيذ عملية استباقية لاستهداف مضافة تحوي تجمعاً لعناصر داعش في منطقة الباغوز السورية، عبر ضربات مدفعية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 43 إرهابياً، فضلاً عن تدمير آليات ومخازن وقود للإرهابيين».

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أكّدت الشرطة العراقية، أمس، مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث، بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت نقطةه تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية بمدينة كركوك. وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه في نقطة تفتيش، ما تسبب بمقتل شرطييْن وإصابة ثالث.