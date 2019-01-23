الهلال الأحمر يوزّع حقائب مدرسية في حضرموت

المصدر: حضرموت - وكالات

وزّعت هيئة الهلال الأحمر حقائب مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة الريان بغيل باوزير بحضرموت، شملت توزيع ( 247 ) حقيبة مدرسية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على الصعيد المجتمعي، وتفاعلاً مع المبادرة الإنسانية في «التسامح» في ظل مبادرات الإمارات المستمرة للتخفيف من معاناة الطلاب، ما سيسهم في تخفيف العبء عن الأهالي وتحفيز الطلاب لتحقيق مراتب متقدمة في التحصيل العلمي.

وتأتي عملية التوزيع ضمن مبادرات وحملات مستمرة لدعم التعليم لضمان إعداد جيل متعلم يبني اليمن الجديد الخالي من الحروب والأزمات.

وأشاد مدير مدرسة الريان للتعليم الأساسي بالجهود الإنسانية التي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإسهامها في دعم المشاريع التربوية بحضرموت، مؤكدين حرصهم على تذليل كل الصعوبات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتحسين الوضع والبيئة المدرسية، حيث إن هذا المشروع الخيري يخدم الطلاب وذويهم.

وأعرب الطلاب والطالبات عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية لدولة الإمارات وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر في حضرموت من أجل توزيع هذه الحقائب المدرسية، ما يخفف العبء عن أسرهم في ظل ما تعانيه اليمن وما تعايشه من ظروف اقتصادية صعبة.