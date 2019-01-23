الجيش المصري يصفي 59 إرهابياً في سيناء

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان - وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان، مقتل 59 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات نوعية في وسط وشمالي شبه جزيرة سيناء، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل 7 عسكريين خلال الفترة الماضية، في حين تمكن الأمن المصري من القضاء على خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمالي العاصمة القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص.

وأضافت أنه جرى العثور بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث.

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من قتل 44 مسلحاً، إضافة إلى 15 مسلحاً «شديدي الخطورة» في ضربة استباقية، حيث تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على 142 شخصاً من «العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم»، موضحة أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت الجيش المصري إلى أنه جرى ضبط وتدمير 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، إلى جانب تدمير وضبط 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة. وأضاف أن سلاح الجو قام باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، منها 6 عربات في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و39 عربة في الاتجاه الاستراتيجية الجنوبي، و11 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إلى جانب تدمير مخازن للعناصر الإرهابية.

وأكد الجيش في بيانه « استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وتطهير البؤر التي يتحصنون فيها».

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

كما أشار إلى اكتشاف وتفجير عناصر المهندسين العسكريين لـ 242 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، فضلاً عن قيام عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء باكتشاف وتدمير 6 فتحات أنفاق.

من جهة أخرى ذكرت الداخلية المصرية، أمس في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية».

وأشارت إلى أن هذه المخططات كانت تستهدف «المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة».

وتابعت: «بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة، وتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 5 منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة، والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها».